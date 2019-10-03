Кемеровчанка выкрала младенца из роддома, отбирать его пришлось силой

Отец ребёнка успел догнать неизвестную и отобрать сына. Позже её задержали на автовокзале соседнего города.

В Кемерове женщина пыталась похитить новорождённого младенца из роддома, сообщает МВД РФ.

Отец ребёнка пришёл в роддом, чтобы навестить супругу и сына, и в этот момент младенец пропал. Мужчина успел выбежать на улицу и забрать у неизвестной женщины малыша, завёрнутого в куртку. Злоумышленнице удалось скрыться.

Позже правоохранители задержали подозреваемую на автовокзале города Ленинска-Кузнецкого, в который она приехала из Кемерова.

— Следователями СУ СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 УК РФ, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.