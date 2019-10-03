На концерте Бузовой в Кузбассе произошла давка: взрослые чуть не затоптали детей

Когда исполнительница позвала к сцене присутствующих в зале детей, за ними рванули взрослые.

Прошедший в Новокузнецке концерт Ольги Бузовой едва не закончился трагедией из-за возникшей давки. Об инциденте сообщает "Комсомольская правда".

2 октября в ходе шоу фанаты певицы поддерживали её громкими криками и бросились к сцене, когда их кумир пригласила детей потанцевать с ней рядом.

Одну из девочек, зажатых между взрослыми поклонниками, Бузова взяла на руки и подняла на сцену. После этого она пристыдила присутствующих.

— Я хотела, чтобы вы со мной потанцевали… Что ж вы детей чуть не затоптали! — возмутилась она.

Ранее Лайф рассказывал о конфузе, произошедшем с Бузовой во время концерта в Чите.