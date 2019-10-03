Многодетную мать из Воронежской области осудили за финансирование терроризма

Женщина переводила деньги мужчине, который переправлял в Сирию потенциальных террористов.

Второй западный окружной военный суд приговорил к трём годам колонии-поселения 28-летнюю жительницу Таловского района Воронежской области по обвинению в финансировании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в ноябре 2015 года женщина, имеющая троих несовершеннолетних детей, переводила деньги мужчине, занимавшемуся переправкой в Сирию желающих присоединиться к ИГИЛ*. При этом сама она находилась в городе Реутове Московской области.

По данным местных СМИ, женщина хотела отправить к террористам своего мужа.

Суд также принял решение передать детей бабушке осуждённой.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.