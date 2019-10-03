Путин освободил от должности главу ФСИН и ещё пятерых генералов

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности главу ФСИН Геннадия Корниенко и ещё пятерых генералов. Об этом говорится в указе российского лидера, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

— Освободить от занимаемой должности Корниенко Геннадия Александровича, директора Федеральной службы исполнения наказаний, — говорится в указе.

Своих постов также лишились генерал-майор внутренней службы Андрей Виноградов, который был начальником УФСИН России по Владимирской области, генерал-майор внутренней службы Александр Князев, он же начальник ГУ МЧС РФ по Коми, генерал-лейтенант юстиции Виктор Леденев, занимавший должность руководителя СУ СКР по Калининградской области.

Кроме того, в указе говорится о генерал-майоре юстиции Андрее Неупокоеве — замначальника ГУ МВД РФ по Новосибирской области — и генерал-майоре полиции Эдуарде Соболе, который занимал пост главного инспектора МВД РФ.

Что касается Корниенко, то он руководил ФСИН с июня 2012 года.