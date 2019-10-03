Суд снял с рассмотрения жалобу на приговор мужчине, бросившему урну в полицию

Мосгорсуд не стал рассматривать жалобу на приговор Евгению Коваленко, бросившему мусорную урну в сторону полицейских во время несанкционированного митинга 27 июля. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.
— Суд постановил: снять жалобу с рассмотрения в суде апелляционной инстанции для рассмотрения поданных адвокатом замечаний на протокол судебного заседания в суде первой инстанции, — огласила решение судья.
Дело будет вновь назначено к рассмотрению в апелляционном суде после изучения замечаний.
Напомним, что Мещанский суд Москвы признал Евгения Коваленко виновным и приговорил его к 3,5 года лишения свободы в начале сентября.
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