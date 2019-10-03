Суд снял с рассмотрения жалобу на приговор мужчине, бросившему урну в полицию

Дело будет вновь назначено к рассмотрению в апелляционном суде после изучения замечаний. Мера пресечения при этом не изменяется: Коваленко остаётся под стражей.

Мосгорсуд не стал рассматривать жалобу на приговор Евгению Коваленко, бросившему мусорную урну в сторону полицейских во время несанкционированного митинга 27 июля. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

— Суд постановил: снять жалобу с рассмотрения в суде апелляционной инстанции для рассмотрения поданных адвокатом замечаний на протокол судебного заседания в суде первой инстанции, — огласила решение судья.

Дело будет вновь назначено к рассмотрению в апелляционном суде после изучения замечаний.

Напомним, что Мещанский суд Москвы признал Евгения Коваленко виновным и приговорил его к 3,5 года лишения свободы в начале сентября.