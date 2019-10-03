Парламент Кабардино-Балкарии избрал главу республики

Депутаты Кабардино-Балкарии избрали главой региона 46-летнего Казбека Кокова, который ранее занимал должность врио руководителя республики. Об этом сообщает РИА "Новости".
— По результатам тайного голосования главой КБР избран Коков Казбек Валерьевич, — заявила спикер парламента Татьяна Егорова.
Отметим, что за кандидатуру Кокова проголосовали все 70 депутатов. Таким образом, решение было принято единогласно.
Напомним, 26 сентября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Казбека Кокова временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии. Прежнего руководителя региона, его родственника 63-летнего Юрия Кокова, который занимал этот пост с декабря 2013 года, российский лидер назначил заместителем секретаря Совета Безопасности РФ.
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