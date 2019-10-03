Игра в "шашечки" и 160 км/ч. Сын топ-менеджера МТС показал, как гонял по Москве

Сын Руслана Ибрагимова, вице-президента МТС по взаимодействию с органами государственной власти, неделю назад опубликовал видео, как играл в "шашечки" в Москве. Сегодня Алан оказался в центре скандала, его задержали сотрудники ГИБДД после трёхчасовой погони.

На кадрах видно, что сын топ-менеджера превышает скорость и опасно перестраивается, обгоняя другие машины.

Как уже сообщал Лайф, мажора на BMW задержали в Москве после трёхчасовой погони. И лишь позже стало известно, что нарушитель оказался сыном топ-менеджера МТС. Иномарку, где Ибрагимов-младший "забаррикадировался" со своим знакомым, пришлось взламывать кувалдой. Лайф опубликовал видео "штурма" вишнёвой иномарки Ибрагимова. Более того, сын топ-менеджера отказался от медосвидетельствования.