ЕС составил правила для выявления жителей Донбасса с загранпаспортами РФ

Данный список критериев был составлен в связи с "многочисленными просьбами" стран — членов ЕС.

Власти ЕС направили европейским государствам список критериев, по которым можно определить загранпаспорт РФ, выданный в Донбассе. Также было предоставлено полное руководство по обработке заявлений на получение виз от жителей ДНР и ЛНР. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Еврокомиссии.

— Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий на этой неделе направили государствам — членам ЕС и странам, не входящим в Шенгенскую зону ЕС, руководство о том, как обрабатывать визовые заявления, поданные жителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины, — говорится в сообщении.

В документе также отмечается, что заявители на шенгенскую визу могут подать заявление в консульства стран ЕС на Украине "независимо от наличия у них проездного документа".

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Документ был утверждён в гуманитарных целях. 17 июля глава государства упростил порядок получения гражданства для всех проживающих в России украинцев из Донецкой и Луганской областей, а не только из ДНР и ЛНР.

При этом в Эстонии и Латвии уже заявили, что не признают паспорта РФ, выданные жителям Донбасса.