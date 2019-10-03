Житель Нижнего Новгорода обстрелял из ружья машины во дворе

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Коллаж фото © VK / Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Мужчина был пьян. Сейчас он задержан правоохранителями, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Житель Нижнего Новгорода обстрелял автомобили во дворе из охотничьего ружья. Об этом сообщает паблик "Нижний Новгород |Без цензуры|".

Инцидент произошёл вечером 2 октября на улице Академика Сахарова. Местный житель стрелял из собственного окна.

<p>Фото © VK /<a href="https://vk.com/bezcenznn?w=wall-158663270_67291" target="_blank"> Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|</a></p>

— Бомбили по машинам между 103 и 105... Я как раз парковалась, испугалась — услышала выстрел. Полиция уже приехала, — написала в соцсетях очевидица.

Правоохранители уже задержали стрелявшего мужчину, он оказался пьян.

— Сотрудники полиции изъяли у него ружьё, на которое было разрешение, а также гильзы и патроны, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сейчас решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

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