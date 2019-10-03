Москвичка Ольга утром выгуливала собаку, когда недалеко от её дома разворачивалась спецоперация по поимке сына вице-президента МТС на вишнёвой иномарке.

Лайф нашёл женщину, на чьих глазах полицейские пытались задержать 25-летнего Алана Ибрагимова, сына вице-президента МТС Руслана Ибрагимова. Москвичка спустилась во двор, чтобы выгулять таксу, когда сотрудники правоохранительных органов окружили вишнёвую иномарку, требуя, чтобы водитель подчинился и открыл дверь. По словам Ольги, мужчины в BMW не то чтобы не сопротивлялись — они вообще ни на что не реагировали.

Неадекватное поведение Ибрагимова и его приятеля объясняется просто: у них нашли два пакетика, предположительно из-под кокаина, и вещество, похожее на гашиш.

— Двое мужчин в машине, на заднем сиденье — номера, снятые с машины, и кукла в виде ребёнка, — рассказывает свидетельница произошедшего. — Среднестатистические мужчины: один спал на пассажирском сиденье ничком, другой тупо смотрел в одну точку.

Ранее Лайф сообщал, что мажора на BMW задержали в Москве после трёхчасовой погони. И лишь позже стало известно, что нарушителем оказался сын топ-менеджера МТС. Иномарку, где Ибрагимов-младший "забаррикадировался" со своим знакомым, пришлось взламывать кувалдой. Лайф публиковал видео "штурма" вишнёвой иномарки Ибрагимова.