Неизвестный с ножом напал на полицейских вблизи Нотр-Дама в Париже

В Париже мужчина с ножом напал на полицейских в участке. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным телеканала BFMTV, нападавший ранил пять человек в здании префектуры полиции, находящейся вблизи собора Нотр-Дам. Также сообщается, что злоумышленник был убит. По предварительным данным, один из правоохранителей также получил смертельное ранение.

Весь квартал вокруг префектуры оцеплен. Полицейские получили приказ сменить оружие и бронежилеты на более мощные.