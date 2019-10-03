Неизвестный с ножом напал на полицейских вблизи Нотр-Дама в Париже

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Фото © Twitter / France 3 Paris

В Париже мужчина с ножом напал на полицейских в участке. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным телеканала BFMTV, нападавший ранил пять человек в здании префектуры полиции, находящейся вблизи собора Нотр-Дам. Также сообщается, что злоумышленник был убит. По предварительным данным, один из правоохранителей также получил смертельное ранение.

Весь квартал вокруг префектуры оцеплен. Полицейские получили приказ сменить оружие и бронежилеты на более мощные.

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