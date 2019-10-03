Донор спермы подал в суд на клинику, узнав, что стал отцом 17 детей

При сдаче биоматериала американец соглашался лишь на то, что поможет в рождении не более чем пяти малышей.

Американец Брайс Клири, ставший отцом 17 детей, намерен отсудить у клиники Орегонского университета по лечению бесплодия более пяти миллионов долларов. Об этом сообщает издание Sky News.

Мужчина, у которого с женой есть три сына и приёмная дочь, обвиняет больницу в нарушении соглашения, согласно которому его биологические материалы, которые он пожертвовал 30 лет назад, будут использоваться для зачатия не более пяти детей. Кроме того, Клири обвиняет клинику в нарушении ещё одного обещания — не передавать его биоматериалы женщинам, живущим в штате Орегон.

53-летний мужчина утверждает, что по меньшей мере двое его биологических детей посещали те же самые школы, что и дети, которых он воспитывает вместе с женой.

— Я просто хотел помочь людям, страдающим от бесплодия. Я верил, что Орегонский университет здоровья и науки будет ответственно выполнять свои обещания. Если бы я знал, что всё будет иначе, я бы никогда не принял в этом участие, — признался он.

В университете отказались комментировать этот случай, сославшись на право конфиденциальности пациентов и медицинской информации.