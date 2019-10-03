Звезда "Мстителей" умерла от старческой деменции

Смертельный диагноз британской актрисе Анне Куэйл, пик карьеры которой пришелся на 1960-е годы, поставили 7 лет назад.

Британская актриса Анна Куэйл скончалась на 86-м году жизни. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на ее близких. Причиной смерти кинозвезды стала старческая деменция одного из видов старческого слабоумия.

Заболевание характеризуется тяжелым расстройством высшей нервной деятельности, причиной которого становится органическое поражение головного мозга. Проявляется оно в резком снижении умственных способностей, в утрате имеющихся знаний, навыков и в невозможности приобретения новых.

Смертельный диагноз Анне Куэйл поставили 7 лет назад. Все это время члены семьи круглосуточно опекали ее и обеспечивали необходимый медицинский уход.

Анна Куэйл прославилась благодаря ролям в телевизионном сериале "Мстители" (1961-1966), мюзикле "The Beatles: Вечер трудного дня" (1964), "Казино Рояль" (1967) — единственной комедии бондианы, поставленной по одноименному роману Яна Флеминга.