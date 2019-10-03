АНО "Россия – страна возможностей" проводит проектную сессию

Финалисты и победители прошедших конкурсов и фестивалей трудятся над совершенствованием проектов платформы.

Автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей" проводит проектную сессию с участием финалистов и победителей проектов и конкурсов платформы. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации.

В ходе мероприятия финалисты и победители таких проектов, как "Мой первый бизнес", студенческой олимпиады "Я—профессионал", фестиваля "Российская студенческая весна" и инженерного чемпионата Case-In разделились на пять групп и уже второй день трудятся над совершенствованием проектов платформы. При этом они не только обсуждают и предлагают идеи по введению различных изменений в существующие мероприятия, но и придумывают новые акции и мероприятия, которые можно было бы провести в будущем.

Вместе с ними эти вопросы прорабатывают эксперты и специалисты АНО "Россия — страна возможностей", а также победители конкурса "Лидеры России". Результаты двухдневной сессии будут представлены на заседании Наблюдательного совета, который возглавит президент РФ Владимир Путин.

По словам гендиректора АНО "Россия—страна возможностей" Алексея Комиссарова, 4 октября в ходе заседания Набсовета будут определены планы дальнейшей работы, траектории развития уже действующих проектов и новые направления деятельности.

— Также на мероприятии мы подведём промежуточные итоги работы АНО "Россия — страна возможностей" и представим ключевые показатели наших проектов, — добавил он.

По его словам, на заседании также будут обсуждаться новые проектные инициативы и мероприятия, которые только предстоит провести в следующем году.

Ранее сообщалось, что российский лидер проведёт в Сочи заседание Набсовета "Россия — страна возможностей" 4 октября. Встреча пройдёт на базе образовательного центра "Сириус".

АНО "Россия — страна возможностей" учреждена указом президента РФ от 22 мая 2018 года и развивает одноимённую платформу, объединяющую 20 проектов. Ключевой целью организации является создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации россиян, а также создание эффективных социальных лифтов. Набсовет АНО возглавляет сам Владимир Путин.