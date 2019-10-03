Президент Казахстана восхитился Сочи в беседе с Путиным

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев восхитился Сочи и признался, что находится в городе впервые. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

— Стыдно сказать, но я впервые нахожусь в Сочи, но лучше поздно, чем никогда. И что я увидел — впечатляет. Вашими усилиями, по сути, построен новый город, который очень удобен для проживания и отдыха, — сказал Токаев, обращаясь к Владимиру Путину.

Президент Казахстана отметил, что все гостиницы в городе заполнены, несмотря на то что наступил осенний период.

Напомним, сегодня в Сочи состоится пленарная сессия XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Мировое устройство: взгляд с Востока". В ней примут участие президент РФ Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев, король Иордании Абдалла II, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и филиппинский лидер Родриго Дутерте. В рамках этого мероприятия Владимир Путин провёл с каждым из них двустороннюю встречу.