Тело пекаря нашли в квартире спустя восемь лет после смерти, с ним погиб его пёс

В Германии пожарные обнаружили скелет 59-летнего мужчины, восемь лет пролежавший в квартире вместе с останками собаки. Об этом сообщает издание Bild.
Когда в подвале многоквартирного дома в городе Зенден началось возгорание, сотрудники экстренных служб начали обход жителей, чтобы сообщить об эвакуации. В одной из квартир им никто не открыл, поэтому пришлось выламывать дверь. Зайдя внутрь, пожарные увидели скелеты Хайнца Х. и его собаки, которая, вероятно, умерла от голода.
Соседка Хайнца Анжелика рассказала, что чуяла неприятный запах и обращалась в различные учреждения по этому вопросу. Но ни полиция, ни сотрудники управляющей компании не посчитали, что так может пахнуть от умершего. Также никого не смутил переполненный почтовый ящик Хайнца и его ржавая машина со спущенными колёсами, стоявшая во дворе.
Соседка рассказала, что умерший был пекарем, но ему пришлось оставить эту работу из-за аллергии на муку. Когда Хайнц перестал появляться, Анжелика забеспокоилась, но другой сосед убедил её, что мужчина просто переехал к другу.
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