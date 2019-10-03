Тело пекаря нашли в квартире спустя восемь лет после смерти, с ним погиб его пёс

Соседка умершего забеспокоилась, когда он перестал появляться, но её убедили, что мужчина просто переехал к другу.

В Германии пожарные обнаружили скелет 59-летнего мужчины, восемь лет пролежавший в квартире вместе с останками собаки. Об этом сообщает издание Bild.

Когда в подвале многоквартирного дома в городе Зенден началось возгорание, сотрудники экстренных служб начали обход жителей, чтобы сообщить об эвакуации. В одной из квартир им никто не открыл, поэтому пришлось выламывать дверь. Зайдя внутрь, пожарные увидели скелеты Хайнца Х. и его собаки, которая, вероятно, умерла от голода.

Соседка Хайнца Анжелика рассказала, что чуяла неприятный запах и обращалась в различные учреждения по этому вопросу. Но ни полиция, ни сотрудники управляющей компании не посчитали, что так может пахнуть от умершего. Также никого не смутил переполненный почтовый ящик Хайнца и его ржавая машина со спущенными колёсами, стоявшая во дворе.

Соседка рассказала, что умерший был пекарем, но ему пришлось оставить эту работу из-за аллергии на муку. Когда Хайнц перестал появляться, Анжелика забеспокоилась, но другой сосед убедил её, что мужчина просто переехал к другу.