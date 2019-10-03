Чиновники Югры призвали справлять нужду в душе, чтобы экономить воду

Также экологи из администрации советуют отказаться от пластиковой посуды и начать собирать макулатуру. Аккаунт с экосоветами довольно популярен среди местных жителей.

Экологи из администрации Нижневартовска предложили справлять нужду в душе, чтобы экономить воду, сообщает URA.ru.

— Знаете ли вы, что за каждый смыв унитаз сливает в канализацию от шести до десяти литров воды? А ведь можно сократить это количество, пописав в душе. Так что не сдерживайтесь, — написали чиновники в "Инстаграме".

Также экологи рекомендуют отказаться от бумажных пакетов, пластиковой одноразовой посуды и начать собирать макулатуру в подъездах около почтовых ящиков. При этом аккаунт пользуется популярностью у жителей — на него подписано около 1,5 тысячи человек.

И.о. начальника управления экологии Олег Попенко подтвердил, что аккаунт принадлежит им, а ведёт его один из сотрудников.

— Мы подумали, что фотографии с заседаний никому не интересны. Делаем графику, экосоветы, видео записываем и видим, что это людям нравится, а значит, больше людей узнаёт, как вести себя с природой, — сказал Попенко.

Напомним, ранее эксперты рассказали россиянам, как сэкономить на оплате отопления. Самый эффективный способ — это установка индивидуального счётчика.