Отец Сотниковой назвал уткой информацию об обмане дочери гадалкой

Директор спортсменки Ари Закарян также заявил, что не знает о подобных происшествиях.

Отец фигуристки Аделины Сотниковой назвал уткой сообщения о том, что гадалка обманула его дочь на два миллиона рублей.

— Я не понимаю пока, откуда эта информация. Может быть, какая-то утка, есть у неё недоброжелатели, которые в "Инстаграм" залазят и фигню всякую делают, — сказал Дмитрий Сотников "360".

Мужчина добавил, что считает сообщения об обмане своей дочери "полнейшим леваком". Директор спортсменки Ари Закарян также не обладает информацией о происшествии с гадалкой.

— Только недавно с ней (Сотниковой. — Прим. Лайфа) общался, и такой информации у меня не было, — приводит Пятый канал слова Закаряна.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что Сотникова с 21 по 30 сентября перевела мошеннице два миллиона рублей через СМС-сообщения для решения проблем личного характера. Поняв, что её обманули, фигуристка обратилась в полицию. Также были опубликованы фотографии злоумышленницы.