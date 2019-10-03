Учёные предупредили россиян о смертельной опасности четырёхдневки

Предполагаемый объём работы пятидневной смены будет перераспределён на четырёхдневную смену с естественным увеличением интенсивности рабочей нагрузки. Отсюда и все беды, говорят эксперты.

Введение четырёхдневной рабочей недели при условии сохранения общего количества трудовых часов в неделю может привести к сокращению продолжительности жизни россиян и росту внезапной смертности на рабочем месте. Такой пугающий прогноз озвучили специалисты НИИ медицины труда имени академика Измерова изданию News.ru.

По мнению экспертов, даже сам факт смены привычного стереотипа рабочей недели может стать стрессовым фактором для организма. И в первую очередь под ударом окажутся работники среднего и старшего возраста, а также представители профессий, от которых требуется особая концентрация внимания. Например, пилоты, водители или работники железнодорожного транспорта.

Из-за перехода на четырёхдневку повышается вероятность нарушения техники безопасности, роста числа аварийности и травматизма на производстве.

— Не исключено также снижение продолжительности жизни работника и внезапная смерть человека на рабочем месте в связи с увеличением интенсивности и напряжённости трудового процесса, — отмечают специалисты НИИ.

Ранее Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о переходе на укороченную рабочую неделю. При этом премьер-министр отметил, что необходим рост производительности труда и увеличение зарплаты. А вот в экспертном сообществе мнения на этот счёт разошлись.

К слову, согласно недавно проведённому опросу, большинство российских работодателей (76%) не поддерживают идею перехода на четырёхдневную трудовую неделю. Среди минусов они указывают, что придётся снизить зарплаты и нанимать новых сотрудников. Работодатели уверены, что при этом увеличится количество переработок, а дисциплина ухудшится.