Захарова назвала апофеозом беспринципности сообщения о спецназе РФ в Норвегии

Министерство иностранных дел РФ шокировано антироссийскими вбросами о якобы присутствующем в Норвегии российском спецназе и активной шпионской деятельности в стране. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

При этом она предположила, что данные сообщения норвежских СМИ появились с подачи "русофобского лобби", которое может находиться внутри страны или за её пределами.

— Мы шокированы той странной информационной активностью русофобской части, возможно, лобби внутри Норвегии, возможно, лобби вне Норвегии. Но результаты, очевидно, мы увидели на страницах СМИ этого государства, — приводит её слова РИА "Новости".

Раскритиковав авторов заметок за "апофеоз беспринципности", она обратила внимание на общую антироссийскую политику, которая прослеживается в Осло.

— Это агрессивная информационная антироссийская политика... Мы рассчитываем, что Норвегия будет выстраивать отношения с Россией, исходя из долгосрочных интересов и подлинно партнёрского уважения, а не на основе провокационных фейков, — подчеркнула дипломат.

Напомним, ранее в норвежских СМИ появились статьи о якобы "российских спецподразделениях на Шпицбергене", которые якобы провели разведку объектов инфраструктуры. Посольство РФ в Норвегии опровергло эти слухи.