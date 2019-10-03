Захарова назвала апофеозом беспринципности сообщения о спецназе РФ в Норвегии

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Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Министерство иностранных дел РФ шокировано антироссийскими вбросами о якобы присутствующем в Норвегии российском спецназе и активной шпионской деятельности в стране. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

При этом она предположила, что данные сообщения норвежских СМИ появились с подачи "русофобского лобби", которое может находиться внутри страны или за её пределами.

Мы шокированы той странной информационной активностью русофобской части, возможно, лобби внутри Норвегии, возможно, лобби вне Норвегии. Но результаты, очевидно, мы увидели на страницах СМИ этого государства, — приводит её слова РИА "Новости".

Раскритиковав авторов заметок за "апофеоз беспринципности", она обратила внимание на общую антироссийскую политику, которая прослеживается в Осло.

Это агрессивная информационная антироссийская политика... Мы рассчитываем, что Норвегия будет выстраивать отношения с Россией, исходя из долгосрочных интересов и подлинно партнёрского уважения, а не на основе провокационных фейков, — подчеркнула дипломат.

Напомним, ранее в норвежских СМИ появились статьи о якобы "российских спецподразделениях на Шпицбергене", которые якобы провели разведку объектов инфраструктуры. Посольство РФ в Норвегии опровергло эти слухи.

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