Москвичка перевела мошенникам 600 тысяч, чтобы "сохранить" деньги

В результате действий неизвестных женщине был нанесён ущерб в размере 566 101 рубля. По данному инциденту возбуждено уголовное дело.

Жительница столицы лишилась почти 600 тысяч рублей после того, как мошенники под видом сотрудников банка убедили её перевести все свои деньги на резервный счёт. Об инциденте сообщает источник Лайфа.

По предварительным данным, сначала на мобильный номер Татьяны поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником Сбербанка. Заявив, что служба безопасности зафиксировала несколько попыток перевода денег через личный кабинет, неизвестный уточнил номера имеющихся банковских карт и узнал названия банков, с которыми сотрудничала потерпевшая.

Услышав о "Ситибанке", неизвестные пообещали соединить её со "службой безопасности", которая также предупредила о подозрительной активности вокруг принадлежащих карт.

Далее было сказало, что средства могут списать в любой момент, если Татьяна не переведёт около 650 тысяч рублей на резервный счёт. В итоге женщина продиктовала несколько кодов из СМС, и с её счёта снялось несколько десятков тысяч рублей. "Банковский работник" убеждал её, что так и должно быть. Позже она перевела ещё часть средств на карту, выпущенную на её имя, 160 тысяч сняла наличными и около 250 — через кассу банка.

После этого в отделении Сбербанка по адресу, который ей продиктовал всё тот же неизвестный, женщина разделила имеющуюся сумму и совершила 28 операций по переводу средств на продиктованный расчётный счёт.

В следующие дни женщине звонили другие "сотрудники банков" и просили взять кредит на максимально возможную сумму, чтобы это не сделали мошенники. После нескольких разговоров москвичка заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Сбербанке произошла утечка данных клиентов. Лайф рассказывал, как обезопасить себя от мошенников.