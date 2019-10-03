Житель Томска застрелил в офисе двух сотрудниц и покончил с собой

Житель Томска убил двух женщин, застрелив их прямо в офисе на улице Героев Чубаровцев. После расправы он покончил с собой. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ по факту убийства двух женщин, — говорится в сообщении ведомства.

Мотив преступника неизвестен. По данным портала Vtomske.ru, мужчина расправился с директором и бухгалтером фирмы, которая занимается продажей дикорастущих полезных растений.