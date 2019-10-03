Онищенко предложил отмечать праздник трезвости 365 дней в году. Но без тостов!

По словам парламентария, в России подрастает поколение молодёжи, которое прагматично относится к своему здоровью.

Бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко поздравил россиян со Всемирным днём трезвости, который отмечается сегодня, 3 октября. По словам парламентария, этот праздник в нашей стране нужно сделать ежедневным и круглогодичным.

— Я бы считал, что в нашей стране день трезвости надо проводить 365 дней в году, чтобы у нас каждый день был днём трезвости, — приводит его слова РИА "Новости".

Онищенко убеждён, что российская молодёжь поддержит его предложение, поскольку в России, наконец, подрастает поколение граждан, которое очень внимательно и рационально относится к своему здоровью.

— Иллюзиями уже никто не живёт, — добавил доктор медицинских наук.

Напомним, что ранее эксперты Минздрава рассчитали безопасную дневную дозу алкоголя для мужчин и женщин. По их словам, порция в 200 миллилитров вина для прекрасного пола и около 900 миллилитров пива для сильной половины человечества несёт лишь незначительные риски для здоровья. А употреблять эту дозу можно до пяти раз в неделю.

Услышав такие рекомендации, Онищенко пришёл в ужас и призвал гнать таких экспертов поганой метлой. Он убеждён: никакой "безопасной" дозы спиртного не существует, поскольку алкоголь — это яд.