Московских водителей призвали подготовить зимнюю резину из-за снега

Московских водителей призвали проверить техническую исправность своих автомобилей и подготовить зимние покрышки из-за ожидаемого на следующей неделе снега. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

— Дорожная полиция просит автолюбителей проверить транспорт на предмет технической исправности, а зимние покрышки — к их пригодности в использовании, — говорится в сообщении.

Также водителям посоветовали позаботиться о зимнем стеклоочистителе, который рекомендуется покупать только в сертифицированных магазинах.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что первый снег может выпасть в Москве уже в ближайшее воскресенье. При этом в ночное время суток температура может опуститься ниже нуля.