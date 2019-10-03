800 тысяч Android-устройств россиян оказались заражены "банковским вирусом"

Злоумышленники замаскировали вредоносную программу под приложения соцсетей и банковские сервисы.

За три года более 800 тысяч Android-устройств жителей России оказались заражены вирусом. Банковский ботнет (сеть устройств с установленным хакерским ПО. — Прим. Лайфа) обнаружила компания Avast, разрабатывающая программное обеспечение в сфере информационной безопасности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз компании.

— Редко встречающаяся цепочка ошибок OpSec привела к открытию нового банковского ботнета Android, нацеленного на жителей России, — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что ботнет Geost мог контролировать несколько миллиардов рублей. Обнаружить его удалось после того, как хакеры решили воспользоваться прокси-сетью, созданной с использованием вредоносной программы HtBot. Благодаря этому специалисты смогли раскрыть злоумышленников и найти их личные переписки, где обсуждалось отмывание денег.

По данным Avast, после заражения телефоны подключались к ботнету, в результате чего злоумышленники получали возможность удалённо управлять гаджетом. В частности, хакеры могли отправлять и получать СМС-сообщения. Скачать опасную программу при этом было довольно легко: она была замаскирована под различные банковские сервисы и приложения соцсетей.