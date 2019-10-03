Сына вице-президента МТС доставили в суд — видео

Алана — представителя "золотой молодёжи" — поймали после трёхчасовой погони, сотрудникам ГИБДД пришлось использовать кувалду, чтобы достать "забаррикадировавшегося" в вишнёвом BMW молодого человека.

Сына Руслана Ибрагимова, вице-президента МТС по взаимодействию с органами государственной власти, Алана доставили в суд. На кадрах он в куртке цвета камуфляж и ярко-красных кроссовках.

Ибрагимова-младшего задержали после трёхчасовой погони в Москве. Более того, в его вишнёвом BMW нашли пистолет-пугач, патроны и, предположительно, гашиш. Сам он отказался от медосвидетельствования.

Ранее Лайф сообщал, что мажора на BMW задержали в Москве после трёхчасовой погони. И лишь позже стало известно, что нарушителем оказался сын топ-менеджера МТС. Иномарку, где Ибрагимов-младший "забаррикадировался" со своим знакомым, пришлось взламывать кувалдой. Лайф публиковал видео "штурма" вишнёвой иномарки Ибрагимова.