Путин: Мы предотвратили проникновение в РФ тысяч головорезов из Сирии

Россия нанесла поражение террористам в Сирии и предотвратила проникновение на территорию нашей страны сотен или даже тысяч боевиков. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе заседания международного клуба "Валдай" в Сочи.

— Мы нанесли поражение практически побеждавшему на территории Сирии международному террористическому интернационалу и предотвратили инфильтрацию сотен, а может, и тысяч вооружённых головорезов, — отметил глава государства.

Он также отметил, что к настоящему моменту большая часть территории САР освобождена от террористов, уровень насилия в стране снизился. По словам Путина, процесс сирийского урегулирования может стать моделью разрешения региональных кризисов.

Лайф ведёт прямую трансляцию с заседания международного клуба "Валдай", темой которого стал рост влияния Востока на мировой порядок.