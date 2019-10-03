Пьяный гинеколог обматерил пациентку и отказал ей в приёме — видео

Врача, который находился в состоянии алкогольного опьянения в стенах больницы, уже наказало руководство.

В Ставропольском крае акушер-гинеколог, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказался принять пациентку, оскорбив её. Об этом сообщает портал Readovka.

По информации издания, инцидент произошёл в среду, 2 октября, в районной клинической больнице села Степного Ставропольского края. Местная жительница якобы пришла на приём к врачу-гинекологу, но квалифицированной медицинской помощи так и не получила.

На кадрах ролика, выложенного в Сеть, видно, как специалист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ведёт разговор с женщиной и использует в своих выражениях ненормативную лексику.

В Министерстве здравоохранения Ставропольского края уже прокомментировали публикацию и заявили, что подобный инцидент действительно имел место. Однако в ведомстве сделали несколько важных уточнений: во-первых, событие произошло не накануне, а в июне этого года, а во-вторых, ситуация случилась во внерабочее время акушера-гинеколога.

— Видео датируется июнем 2019 года и не относится к профессиональной деятельности врача. Тем не менее администрацией Степновской районной больницы была проведена проверка, взяты объяснительные, — цитирует пресс-службу Минздрава региона ставропольский телеканал "Своё ТВ".

При этом, как уточняет телеканал, приказом главного врача больницы, где произошёл инцидент, за нахождение в стенах медучреждения в нетрезвом виде мужчина был привлечён к дисциплинарной ответственности.