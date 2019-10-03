В России хотят поднять минимальную цену на водку до 230 рублей

Также стоимость коньяка может увеличиться до 420–430 рублей. Изменения возможны уже со следующего года.

Минфин РФ может предложить повысить минимальную розничную цену на водку с 215 до 230 рублей за пол-литра.

— По нашим расчётам, будет достаточно 230. Мы будем предлагать 230 [рублей], решение будет за Антоном Германовичем [Силуановым], — сказал ТАСС глава Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.

При этом он добавил, что минимальная стоимость на коньяк за 0,5 литра может также возрасти с 388 рублей до 420–430 рублей.

По словам Сазанова, изменения возможны уже с 2020 года.

Напомним, ранее в Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты, которую будет называть государство, а не производитель. Это должно способствовать снижению числа контрафакта.