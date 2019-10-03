Путин заявил, что Трампу надо отдать должное за переговоры с КНДР

По словам российского лидера, переговоры США и КНДР без привычной грубой риторики дали надежду на мирное урегулирование ситуации.

Президент России Владимир Путин заявил, что стоит отдать должное лидеру США Дональду Трампу, который смог начать переговоры с КНДР. Об этом глава государства сказал на заседании клуба "Валдай" в Сочи.

— Многие десятилетия американские президенты игнорировали КНДР, воспринимали её не иначе как изгоя, — сказал президент.

Путин добавил, что этот шаг Трампа является историческим, поскольку он смог преодолеть непонимание и отчуждение и встретиться с Ким Чен Ыном. Президент отметил, что прямые переговоры США и КНДР без привычной грубой риторики дали надежду на мирное урегулирование ситуации.

Напомним, что Лайф ведёт прямую трансляцию заседания клуба "Валдай".