Поклонников Леонтьева поразило его детское фото

Поклонники певца с удивлением отметили, что в детском возрасте у него были совершенно прямые волосы.

Народный артист РФ Валерий Леонтьев удивил своих поклонников, опубликовав в "Инстаграме" архивное фото. На публикацию снимка обратил внимание портал "Дни.ру".

В аккаунте певца появился коллаж, на котором рядом со взрослым артистом стоит маленький мальчик. Леонтьев предался ностальгии, задумавшись об ушедшем времени.

— Чёрт! Как же быстро, — написал он в посте.

Подписчики певца с удивлением отметили, что в детском возрасте у него были совершенно прямые волосы. За сутки пост набрал около 12 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. Многие из поклонников певца поддержали его настроение и тоже задумались о прошедших годах, в то время как другие выразили своё восхищение и отметили "упрямый и целеустремлённый" взгляд маленького кумира.