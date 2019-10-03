Появилось полное видео задержания сына топ-менеджера МТС после трёх часов погони

Камера на подъезде дома записала полное видео задержания сына вице-президента МТС Руслана Ибрагимова Алана, которого поймали на вишнёвом BMW после трёх часов погони.

На кадрах видно, как к "бэхе" подходит несколько сотрудников ДПС, затем их количество увеличивается. Они пытаются вытащить из машины Ибрагимова, который "забаррикодировался" в машине и отказывался открывать. В ход пустили кувалду, которой разбили стёкла.

Сейчас сын Ибрагимова в суде. Мало того, что за ним устроили погоню на несколько часов, так в машине после задержания нашли два пакетика, предположительно, из-под кокаина, пистолет-пугач, патроны и вещество, похожее на гашиш.