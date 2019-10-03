Россияне рассказали, как планируют встретить Новый год

Эксперты опросили более 1,2 тысячи пользователей и выяснили, что почти половина из них ещё не определились, как встретят 2020 год.

Почти половина россиян (47,5%) не знают, где будут встречать Новый год. Такую статистику приводит сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Почти четверть соотечественников (23,5%) мечтают уехать из города и отправиться в путешествие, однако не все из них уверены, что им это удастся, передаёт РИА "Новости".

Порядка 16,3% туристов настроены на то, чтобы провести новогодние праздники за рубежом, а 7,2% россиян собираются в это время путешествовать по России.

При этом каждый десятый россиянин (14,6%) уже определился, что встретит 2020 год дома и никуда не поедет. В кругу семьи, а также с друзьями Новый год проведут 11,8% опрошенных, а 2,6% респондентов отправятся отмечать праздник на дачу к друзьям или в собственный загородный дом.