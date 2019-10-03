Путин: Загадочная и мистическая Азия всегда вызывала интерес

По словам российского лидера, отношения с азиатскими государствами всегда имели особое значение для нашей страны.

Характер тёплых отношений России с азиатскими государствами продиктован историей, а не только сегодняшним днём. Об этом в четверг заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" (Лайф ведёт прямую трансляцию).

Глава государства отметил притягательный мистицизм Азии, которая вдохновляла писателей и поэтов, художников и музыкантов.

— Среди интеллектуалов, людей творческих Азия пробуждала всегда особые чувства, казалась загадочной немного и мистической, слыла источником духовной силы и мудрости, возможно, не всегда до конца понятной, но неизменно вызывавшей интерес, — подчеркнул российский лидер.

Напомним, что минувшим летом Владимир Путин принял участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходил в Душанбе. Главы делегаций обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности, развития экономической кооперации и интеграционных процессов, расширения сотрудничества в гуманитарной сфере и другие. Также лидеры стран обменялись мнениями по ситуации в Афганистане, Сирии, Иране и на Корейском полуострове.