Бородина о попытке Грудинина лишить экс-жену инвалидности: Волосы встают дыбом

Телеведущая Ксения Бородина обвинила российского политика Павла Грудинина, который судится с бывшей женой и пытается лишить ее инвалидности, в немужском поведении. По словам Бородиной, эта история даст фору по циничности любым "чудесам" из "Дома-2".

— Мужик в 58 лет разводится с женой и пытается у неё отобрать инвалидность по суду. При чём тут инвалидность? Чтобы не отдать ни копейкой больше при разводе. И самое главное, что мужик непростой, со связями где надо, — написала телеведущая в "Инстаграме".

Бородина вспомнила передачу Андрея Малахова, в которой "вся страна видела, что Грудинин обманывал свою жену с молодой".

— И сейчас ведёт себя хуже любой бабы! Вместо того чтобы на старости лет оставить что-то, судится, пытается лишить её инвалидности! Натуральный сюжет, от которого волосы встанут дыбом, — отметила телеведущая.

Лайф ранее рассказывал о том, что Павел Грудинин несколько лет жил на две семьи и завёл детей на стороне.