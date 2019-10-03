Путин рассказал, благодаря чему Россия избежала гражданской войны в 90-е

Российский лидер считает тот период одним из самых трудных в истории страны, в результате чего она подошла "к очень опасной черте".

Наша страна избежала гражданской войны в 90-е только благодаря трудолюбию, патриотизму и терпению россиян. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

— Россия подошла к очень опасной тогда черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, для любой нации и страны — развал и распад государства. <...> И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты, — заявил лидер страны.

Путин считает, что в 90-е годы Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории. Ведь вместе с внутриполитическими, социальными и экономическими кризисами Россия подвергалась агрессии со стороны международного терроризма.