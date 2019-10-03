Сбербанк подозревает одного из сотрудников в утечке данных клиентов

Сейчас банк вместе с правоохранительными органами выясняет все подробности инцидента.

Сбербанк подозревает одного из сотрудников в утечке данных, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя банка. Кредитная организация вместе с полицией работает над вычислением виновного.

В Сбербанке также отрицают утечку данных 60 миллионов кредитных карт. По их словам, столько карт не выпущено в принципе. На данный момент подтверждено похищение информации только у 200 клиентов.

По словам представителя кредитной организации, средства всех россиян в безопасности. Карты пострадавших будут перевыпущены.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация что данные 60 миллионов клиентов Сбербанка оказались в Сети. Роскомнадзор потребовал от банка назвать причины утечки и предпринятые меры по её устранению.