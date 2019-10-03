Родившуюся в Турции недоношенную девочку эвакуировали в Россию

Эвакуация малышки осуществлялась на одном из регулярных пассажирских рейсов из Антальи.

Недоношенную девочку, которая родилась у россиянки в Турции, эвакуировали в Казань. Операцию по перевозке малышки провела команда специалистов ВЦМК "Защита" при активном содействии Генконсульства РФ в Анталье.

По данным диппредставительства, девочка родилась в Турции в конце августа раньше срока и в течение нескольких недель получала медицинскую помощь в одной из больниц Антальи. После того как состояние девочки стабилизировалось, врачи разрешили перевезти малышку в Казань, где живут её родители, для дальнейшего выхаживания.

Из турецкой Антальи в Казань месячную малышку перевезли регулярным рейсом с пересадкой в Москве.

— В ходе транспортировки... поддерживалась комфортная температура размещения с учётом возраста и периода выхаживания, проводился мониторинг витальных функций, применялись кислородотерапия и инфузионная интенсивная терапия, поддерживался принятый в госпитале режим кормления, — говорится в сообщении.

По прилёте в аэропорт Казани девочку передали специализированной неонатальной бригаде. Состояние малышки на момент прибытия в столицу Республики Татарстан оценивается как стабильное.

Ранее Лайф рассказывал историю ещё одной россиянки, которая родила ребёнка на отдыхе в Турции. 18 августа туристке из Челябинска экстренно сделали кесарево сечение на сроке в 6,5 месяца. Ребёнок появился на свет весом 1275 граммов, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Ранее отец ребёнка рассказывал о состоянии малыша и его мамы.