В Санкт-Петербурге открыли три новые станции метро — видео

Губернатор Северной столицы заверил, что новые станции прошли проверку и полностью готовы к встрече с пассажирами.

В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие станций "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" Фрунзенского радиуса метрополитена.

По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, к этому дню была проделана масштабная работа.

— Первого сентября мы запустили станции в тестовом режиме. За этот месяц исправили все недочёты и недоделки, теперь они полностью безопасны и готовы к эксплуатации, — приводит его слова ТАСС.

Как уточняется, проверка готовности объектов была завершена 30 сентября. Первого октября Дирекция транспортного строительства получила разрешение Ростехнадзора на ввод в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что сроки ввода данных станций были перенесены из соображений безопасности.