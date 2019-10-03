В Санкт-Петербурге открыли три новые станции метро — видео

В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие станций "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" Фрунзенского радиуса метрополитена.
По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, к этому дню была проделана масштабная работа.
— Первого сентября мы запустили станции в тестовом режиме. За этот месяц исправили все недочёты и недоделки, теперь они полностью безопасны и готовы к эксплуатации, — приводит его слова ТАСС.
Как уточняется, проверка готовности объектов была завершена 30 сентября. Первого октября Дирекция транспортного строительства получила разрешение Ростехнадзора на ввод в эксплуатацию.
Ранее сообщалось, что сроки ввода данных станций были перенесены из соображений безопасности.
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