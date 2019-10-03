В Дагестане студент ударил ножом одногруппника из-за стула

Пострадавший постоянно подшучивал над нападавшим, но последней каплей стал инцидент, когда молодые люди не смогли поделить предмет мебели в вузе.

Дагестанский студент ударил ножом одногруппника в ответ на постоянные шутки и подначивания, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошёл в вузе города Избербаш около девяти утра 2 октября.

— Молодой человек, ни о чём не подозревая, пришёл на занятия в учебное заведение, но в момент, когда масса студентов входила в помещение аудитории, получил удары ножом в спину, — говорится в сообщении МВД.

Потерпевший был госпитализирован с колото-резаными ранами спины. Нападавшего, 21-летнего жителя села Новокаякент Каякентского района, задержали. Полицейским он рассказал, что последней каплей стал спор из-за стула: молодые люди не смогли поделить предмет мебели в помещении вуза. Преподавательница пыталась уговорить молодых людей завершить конфликт мирно, но ей это не удалось.