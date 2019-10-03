Останки Махатмы Ганди украли в день его юбилея

Останки духовного индийского лидера Махатмы Ганди украли из его мемориала в штате Мадхья-Прадеш в Центральной Индии. Об этом сообщает телеканал BBC.

Инцидент произошёл в день 150-летия со дня рождения одного из идеологов движения за независимость Индии. Смотритель мемориала заявил, что неизвестные осквернили плакат с изображением Ганди, написав на нём "Предатель".

Махатма Ганди скончался в 1948 году после нападения члена националистической индийской организации. Некоторые нацактивисты не смогли простить Ганди, что он поддержал идею мирного сосуществования представителей индуизма и ислама.