В Сеть слили видео, на котором югорские чиновники матерятся и путают слова

Позже выяснилось, что кадры принадлежат муниципальной телерадиокомпании "Пыть-Яхинформ". В мэрии заявили, что сотрудников СМИ ожидает проверка.

В соцсетях появились кадры с неудачными дублями интервью главы Пыть-Яха Александра Морозова и спикера городской думы Олега Шевченко. На инцидент обратил внимание портал "Ура.ру".

В первой части скандальной записи градоначальник Пыть-Яха Александр Морозов пытается поздравить жителей города с Днём флага, но путается в словах и раздражённо ругается. Во второй части видео спикер городской думы Олег Шевченко пытается рассказать о том, какие депутатские комиссии работают в составе органа власти, однако забывает их название — начатую фразу заканчивает журналист.

Позже выяснилось, что кадры принадлежат муниципальной телерадиокомпании "Пыть-Яхинформ". Представители мэрии заявили, что пока не известно, как записи попали в Сеть, и сотрудников СМИ ожидает проверка.

Главный редактор телерадиокомпании "Пыть-Яхинформ" Жанна Матрунич рассказала, что произошедшее повергло её в шок и она сама заинтересована в том, чтобы понять, как материалы попали в Интернет.

— Может быть, это связано с политической обстановкой в городе, у нас неспокойно. Или это хакерская атака. Но акция была спланирована, мы беседуем с коллективом, смотрим видеокамеры, — отметила она.

Отмечается, что мэр Пыть-Яха пообещал позднее прокомментировать данный инцидент, в то время как до спикера городской думы не удалось дозвониться.