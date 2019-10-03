В Коми мать привлекли за прыжок сына с зонтом из окна, "как в мультиках"

Жительницу посёлка Жешарт Республики Коми привлекли к административной ответственности после того, как её пятилетний сын остался без присмотра и решил спрыгнуть с балкона с зонтом, подражая герою мультфильма.

Как сообщает портал Komi Online со ссылкой на региональное управление МВД, мать получила наказание в виде предупреждения. Отмечается, что в момент инцидента женщина была на работе. В квартире при этом находился отчим ребёнка, который отошёл на 15 минут в магазин за продуктами. Сам мальчик объяснил свои действия желанием повторить увиденные в мультфильме прыжки с парашютом.

Упавшего ребёнка нашёл прохожий, который вызвал скорую. Врачи не обнаружили у него серьёзных повреждений.