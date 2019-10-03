Брат режиссёра Арцибашева умер в клинике, где его удерживали после инсульта

Теперь родственники, которых не пускали в палату к больному, борются с медучреждением, чтобы забрать его тело.

Владимир Арцибашев — брат известного режиссёра и бывшего художественного руководителя Театра имени Маяковского Сергея Арцибашева — скончался в московской частной клинике, где, по словам его родственников, мужчину удерживали насильно.

Напомним, что Владимир Арцибашев был автором музыкального телешоу "50х50", которое выходило в 90-е. Долгое время он вместе с семьёй проживал в США, но три месяца назад вернулся в Россию. Здесь Арцибашев перенёс инсульт и оказался в частном медицинском центре, где его состояние ухудшилось, начался прогрессирующий отёк мозга. Но особенно страшно, что, оказавшись на пороге смерти, мужчина был лишён поддержки родных и близких — как ранее сообщал Лайф, их просто не пускали в больницу.

Жена и дочь Владимира Арцибашева, узнав об инсульте, прилетели в Москву из США. Каково же было их удивление, когда им заявили, что брат режиссёра заключил с медучреждением некий договор, по которому родственники не смогли прорваться в палату к больному даже в сопровождении сотрудника полиции. Более того, близким сообщили, что Арцибашев подписал генеральную доверенность по распоряжению всем своим имуществом на директора этой частной клиники.

Родные обратились в полицию. Но пока в произошедшем разбирались правоохранители, Арцибашев скончался. Теперь родственники, которые не могли попасть к нему в палату, пытаются забрать хотя бы тело мужчины.