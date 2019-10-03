Суд на 10 суток арестовал друга Ибрагимова за гонки на BMW

Суд арестовал второго задержанного за гонки на автомобиле BMW в Москве. Приятель сына топ-менеджера МТС Никита Калгашкин так же, как и его друг, получил десять суток.
Напомним, мажора на автомобиле BMW задержали в Москве после трёхчасовой погони. И лишь позже стало известно, что нарушителем оказался сын топ-менеджера МТС. Иномарку, где Ибрагимов-младший "забаррикадировался" со своим знакомым, пришлось взламывать кувалдой. Лайф публиковал видео "штурма" вишнёвого автомобиля Ибрагимова.
Причём оба молодых человека отказались от медосвидетельствования. Теперь им грозит уголовное дело.
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