В Псковской области десантник разбился при прыжке с парашютом — видео

В 76-й Псковской дивизии ВДВ во время учебных прыжков с парашютом погиб десантник. Об этом Лайфу сообщил источник.

1 октября десантники выполняли тренировочные прыжки из самолёта Ил-76. У одного из них не раскрылся парашют, в результате чего военнослужащий погиб. Момент трагедии попал на видео.

76-я дивизия является старейшей из ныне существующих соединений Воздушно-десантных войск. Пункт постоянной дислокации находится в Пскове, один из десантных полков располагается в пригородном посёлке Черёха.