Президент Филиппин процитировал Толстого

Родриго Дутерте вспомнил фразу из "Анны Карениной", описывая ситуацию в развивающихся странах.

Президент Филиппин Родриго Дутерте для описания ситуации в развивающихся странах использовал знаменитую цитату из романа "Анна Каренина" русского классика Льва Толстого о счастливых и несчастливых семьях.

В ходе пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" он отметил, что мировой порядок, созданный после окончания Второй мировой войны, "испытывает сегодня очевидные проблемы". По мнению Дутерте, этот самый порядок ослабляется, и вместе с этим падает его влияние на государства.

— Великий писатель Лев Толстой писал: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. То же самое можно сказать и о развивающихся странах, в том числе о Филиппинах. У каждого из нас своя история, каждый из нас сталкивается со своими особенными вызовами и проблемами, которые требуют своих решений, — пояснил он.

Также Дутерте заявил, что некоторые государства, которые являются так называемыми друзьями, пытаются с помощью давления навязывать Филиппинам своё мнение. При этом эти страны создают правила практически для всех, но сами им следуют не всегда.

Напомним, что в Сочи с 30 сентября по 3 октября проходит XVI ежегодное заседание "Валдая". Темой этого года стал Восток и мировое политическое устройство. Лайф вёл прямую трансляцию дискуссии.