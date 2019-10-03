Путин — о попытках сдержать Китай: Это по определению невозможно

Президент России считает, что разным странам необходимо находиться в атмосфере доброжелательного сотрудничества.

Президент России Владимир Путин назвал попытки сдержать Китай деструктивными.

— По поводу попыток сдержать Китай, я думаю, это по определению невозможно. И, если кто-то будет предпринимать такие попытки, он — тот, кто будет это делать — поймёт, что это невозможно, и в ходе этих попыток, безусловно, будет наносить себе ущерб и урон, — сказал Путин на пленарном заседании клуба "Валдай" в Сочи.

Глава РФ также отметил, что различным странам необходимо объединяться и сотрудничать в поиске общих систем безопасности.

Лайф вёл прямую трансляцию заседания клуба "Валдай", которое проходило сегодня в Сочи. Главной темой дискуссии стал рост влияния Востока на мировой порядок.