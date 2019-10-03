"Мисс Москва" извинилась за поведение экс-короля Малайзии

Пара никак не может договориться из-за условий развода. 27-летняя модель выдвинула слишком суровые требования к бывшему монарху.

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина призвала своего бывшего супруга — экс-короля Малайзии Мухаммада V — не устраивать публичный скандал из-за развода.

Воеводина рассказала, что не виделась с Мухаммадом V с декабря прошлого года. По её словам, он прячется от неё и их сына и "разжигает" публичный скандал, делая его достоянием общественности.

— Я бы хотела извиниться за его поведение. Надеюсь, он подумает о своей репутации и прекратит скандал. Фарис, ты отец и ты королевских кровей. Пожалуйста, думай, что ты делаешь, — написала она в своём аккаунте в социальной сети Instagram.

Напомним, о разводе пары сообщило издание New Straits Times. Сама Воеводина эту информацию упорно опровергала в течение нескольких месяцев. Впоследствии в интервью Daily Mail модель призналась, что узнала о разводе с Мухаммадом из СМИ, находясь при этом на четвёртом месяце беременности. Теперь известная пара никак не может договориться из-за условий развода. 27-летняя модель выдвинула слишком суровые требования, которые выполнить будет не по силам даже бывшему монарху.