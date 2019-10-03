Создавший спецэффекты для "Властелина колец" россиянин убил родителей из-за пса

Гражданин России и Новой Зеландии Сергей Кудрявцев расправился с отцом и матерью после ссоры, которая произошла из-за его любимой собаки.

Создатель спецэффектов популярного фильма "Властелин колец" россиянин Сергей Кудрявцев в суде Лондона признался в убийстве своих родителей, которое он совершил 20 мая 2019 года, информирует Daily Mail.

Агентство сообщило, что обвиняемый на вопрос судьи, отдаёт ли он себе отчёт в предъявленных обвинениях, признал ответственность. Мужчина заявил, что не планировал убийство специально, хотя за несколько месяцев до произошедшего задумывался об этом.

Подсудимый сам отстаивал свои интересы в суде, психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Конфликт произошёл из-за любимой собаки Сергея, неаполитанского мастифа по кличке Энцо. Когда россиянин переехал в дом своих родителей в Лондоне, он взял с собой пса. С возрастом здоровье любимца начало ухудшаться, и бывший техник "Властелина колец" не раз ссорился со своими отцом и матерью из-за того, что они открывают окна и устраивают сквозняк.

В день трагедии мужчина снова поругался с 67-летней Татьяной и 69-летним Владимиром, после чего зарезал их. Спустя три дня обвиняемый сам позвонил в полицию и признался в содеянном.

Суд отложил оглашение приговора на 11 октября.